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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ломаченко після поразки від Гейні планує піти на пенсію

Василь Ломаченко

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко планує завершити кар’єру.

Про це сказав президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Валькарсель під час засідання рейтингового комітету WBO в Пунта Кані (Домініканська Республіка).

— Мені говорили, що Ломаченко буде йти з боксу. У мене є певні сумніви, але подивимося, – заявив Валькарсель.

Раніше промоутер Боб Арун казав, що український боксер проведе бій на початку 2024 року проти австралійця Джорджа Камбососа за пояс IBF.

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В останньому бою, що відбувся у травні, Ломаченко поступився Девіну Гейні рішенням суддів. Команда боксера з українським паспортом повідомляла, що він планує зробити перерву у боксі.

У вересні американець Шакур Стівенсон заявив, що Ломаченко відмовився від бою з ним, хоча Василю пропонували найбільший гонорар у кар’єрі. За словами Стівенсона, це мав би бути бій за титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі.

Фото: Василь Ломаченко

Бокс, Василь Ломаченко
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