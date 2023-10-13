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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Немає беззаперечних доказів: WBA відхилила апеляцію Дюбуа на результат бою з Усиком

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) відхилила апеляцію команди британця Даніеля Дюбуа проти результату бою з Олександром Усиком, що відбувся 26 серпня у Вроцлаві.

Наглядач бою з боку WBA Єспер Єнсен дійшов висновку, що рефері Луїс Пабон ухвалив правильне рішення після удару Дюбуа в п’ятому раунді. Дії британця розцінили як випадковий удар нижче пояса.

– З огляду на висновок інспектора, WBA вирішила направити справу до Міжнародного суддівського комітету, який 11 вересня опублікував свій огляд і встановив, що немає чітких і переконливих доказів того, що початкове рішення, ухвалене Пабоном щодо удару Дюбуа в бік Усика, було неправильним, – йдеться у повідомленні WBA.

Також зазначається, було встановлено, що жоден телевізійний ролик не містить доказів того, що рішення було неправильним. У комітеті стверджували, що “початкове рішення про удар нижче пояса повинно залишатися чинним, оскільки немає беззаперечних доказів, які б доводили протилежне”.

Зараз дивляться

Правила WBA визначають, що рішення про удар нижче пояса та про те, чи може боксер, який його дістав, продовжувати бій, є суворою компетенцією рефері, тож тільки він уповноважений ухвалювати ці рішення.

Після вивчення всіх документів, висновків всіх інстанцій і внутрішніх правил WBA вирішила не продовжувати розгляд апеляції та залишити чинним результат бою та перемогу Усика.

Нагадаємо, у п’ятому раунді бою Усик – Дюбуа британець вдарив українця у пах. Рефері зарахував його як удар нижче пояса та дав п’ять хвилин Усику на відновлення. Команда Дюбуа вважає, що удар був у межах правил.

На початку вересня промоутер британського боксера Френк Воррен розповів, що вони подали апеляцію на поєдинок Усик – Дюбуа, в якому британець програв технічним нокаутом.

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Джерело: WBA

WBA, Бокс, Олександр Усик
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