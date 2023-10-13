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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Президент МОК заявив, що країни Африки просять дозволити росіянам виступати з прапором

Томас Бах
Фото: Getty Images

Представники африканських країн просили Міжнародний олімпійський комітет переглянути рішення щодо російських та білоруських спортсменів та дозволити їм виступати під національним прапором та гімном.

Про це заявив президент МОК Томас Бах під час пресконференції 13 жовтня за підсумками другого дня сесії комітету у Мумбаї.

— Під час форуму атлетів МОК, на якому були присутні близько 400 спортсменів зі 180 країн, ми отримали заклик, особливо від африканських країн, які попросили розглянути скасування обмежень і дуже суворих умов, ухвалених щодо окремих нейтральних спортсменів із російськими та білоруськими паспортами, – сказав Бах.

Він додав, що МОК просили дати можливість атлетам з Росії та Білорусі виступати з національними прапорами, гімном та іншими символами національної ідентифікації.

Зараз дивляться

У березні МОК рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до індивідуальних міжнародних змагань на умовах нейтралітету. Рішення щодо їхньої участі в Олімпіаді організація досі не ухвалювала.

Наприкінці вересня російських спортсменів вирішили допустити до участі у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

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Африка, МОК, Олімпійські ігри, Росія
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