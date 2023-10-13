Здав валізу і не з’явився на посадку: після гри Ліги УЄФА загадково зник футболіст Шахтаря

Після матчу юнацької Ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена загадково зник футболіст молодіжної команди донецького Шахтаря Олександр Роспутько. Про це спершу повідомило видання Dynamomania.

Хавбек брав участь у матчі Антверпен U-19 – Шахтар U-19, що відбувся 4 жовтня. Він вийшов у стартовому складі й відіграв усі 90 хвилин, допоміг гірникам здобути перемогу над однолітками з бельгійського клубу з рахунком 2:1.

За даними ЗМІ, Шахтар почав шукати гравця в аеропорту, але все, що вдалося знайти, це акуратно складену форму футболіста. Він також видалив усі записи в соціальних мережах і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Нині його місцеперебування невідоме.

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Також повідомляється, що Роспутько ще перед грою проти Антверпена домовився з гірниками про новий п’ятирічний контракт, що й стало, нібито, підставою для включення його до заявки на матч у Бельгії.

Нині ЗМІ висувають різні версії щодо того, куди саме зник Роспутько. З’являється інформація, що батьки спортсмена, нібито досі перебувають в окупованому Донецьку та підтримують тамтешній окупаційний режим. За даними джерел пабліка Брутальний футбол, футболіст втік до Росії.

За інформацією Sport.ua, попри молодий вік, Роспутько є прихильником ідеології “русского міра” та часто конфліктував на цьому ґрунті з одноклубниками. Він нібито заздалегідь спланував втечу до Росії транзитом через Стамбул і мав спільників.

Яка реакція Шахтаря?

Офіційно у футбольному клубі не коментували інформацію. Втім пресслужба Шахтаря підтвердила факт неповернення Роспутька в Україну після гри у Бельгії у коментарі UА-Футбол.

– Підтверджуємо факт неповернення Олександра Роспутька в Україну після матчу з Антверпеном. Гравець отримав посадковий квиток, здав валізу і не з’явився на посадку в літак, – прокоментували у клубі.

Щодо інформації про можливу втечу гравця до Росії, у клубі заявили, що не можуть це коментувати, адже не знають, у якому напрямку зник гравець.

У клубі заявили, що мають сподівання, що гравець найближчим часом повернеться. Також там повідомили, що звернулися до Роспутька з офіціальним листом з вимогою впродовж п’яти днів повернутися до команди.

– Якщо він не повернеться – контракт буде розірвано з вини гравця. Клуб залишає за собою право вимагати з гравця фінансову компенсацію, – зазначили у Шахтарі.

У клубі стверджують, що передумов до такого вчинку з боку гравця не було, в іншому випадку він не потрапив би до заявки на гру.

– Ми будемо діяти виключно в межах чинного законодавства. Гравець має нести відповідальність як працівник клубу і як громадянин України, який порушив умови контрактних відносин і положення правил перетину кордону, якщо він в установлений час не повернеться до країни, – додали у клубі.

Фактам ICTV у клубі сказали, що цей коментар, це поки вся інформація щодо ситуації з Роспутьком.

Що відомо про Олександра Роспутька?

Він народився 10 червня 2004 року у Горлівці на Донеччині. Є вихованцем Академії Шахтаря, у якій розпочав виступи у U-9.

З другого кола сезону-2020/21 у команді U-19. Ставав чемпіоном України з U-14 (2018), U-15 (2019) та U-17 (2021). На офіційному сайті гірників зазначається, що Роспутько – футболіст центру поля, який вирізняється своєю цупкістю у відборі.

Його профайл досі можна подивитися на сайті донецького клубу.

Роспутько також провів 4 матчі за збірну України U-19. Трансферна вартість футболіста, за даними Transfermarkt, становить €50 тис.

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