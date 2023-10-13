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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зіграємо найсильнішим складом: Ребров перед матчем з Північною Македонією

Сергій Ребров
Фото: УАФ

Збірна України з футболу на гру проти команди Північної Македонії у матчі відбору на Євро-2024 вийде найсильнішим складом, попри травми деяких виконавців.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров під час пресконференції перед грою.

Поза заявкою на матч опиниться Сергій Кривцов, який має пошкодження. А ось Денис Попов повернувся до загальної групи й буде тренуватися. Решта гравців, за словами тренера, готові до матчу з македонцями.

Зараз дивляться

— Я впевнений, завтра ми зіграємо найсильнішим складом, попри травми деяких виконавців. Такі самі проблеми є й у збірної Північної Македонії. Ми в рівних умовах, – сказав Ребров.

Він додав, що хід попереднього поєдинку з Північною Македонією вони проаналізували. Це була перша гра у кваліфікації для синьо-жовтих, а перші матчі, за словами Реброва, завжди складні.

— Ми проаналізували ту гру, розуміємо, що повинні починати завтрашню зустріч інакше. Футболісти це усвідомлюють, гадаю, вони гратимуть більш сконцентровано.

Зараз Україна йде третьою у турнірній таблиці групи С, маючи в активі сім очок. Нашу команду випереджають Англія (13) та Італія (7). У Північної Македонії також сім очок, але вона йде четвертою.

На запитання журналістів, які у Реброва виникають перші думки, коли він дивиться на турнірне становище у групі, він сказав, що “її взагалі не бачив”.

— Я її взагалі не бачив. У нас зараз сім очок… Я завжди говорив, що потрібно концентруватися на кожному матчі. Зараз у нас поєдинок із Північною Македонією. Не треба думати, що буде потім. Треба зробити все можливе, аби взяти важливі три очки й рухатися далі.

Гру у відборі на Євро-2024 проти команди Північної Македонії збірна України проведе у Празі 14 жовтня. Факти ICTV розповідали, які канали та платформи транслюватимуть матч Україна – Північна Македонія.

До речі, національний гімн України перед матчем у Празі виконає фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчинець.

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Збірна України, Сергій Ребров, Футбол
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