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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна – Північна Македонія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024

збірна України тренування
Фото: УАФ

Збірна України у суботу, 14 жовтня, проведе матч сьомого туру відбору на Євро-2024 у групі С проти збірної Північної Македонії. Зустріч відбудеться на стадіоні Дженералі Арена у Празі.

Початок матчу о 16:00 за київським часом.

Прогноз на матч Україна Північна Македонія

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сергія Реброва. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.63. Успіх македонців оцінюють у 6.30. Нічийний результат зустрічі в основний час 3.90.

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Ймовірність того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.11.

Матч довірили судити словенській бригаді арбітрів на чолі з рефері Славко Вінчічем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаш Кланчнік і Андраж Ковачіч. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Давід Шмайц.

Зараз збірна України йде третьою у турнірній таблиці групи С, маючи в активі 7 очок після п’яти матчів. Північна Македонія (7) розташувалася на четвертій позиції. Лідером групи залишається збірна Англії (13 очок у п’яти матчах), другою йде Італія (7). Мальта без очок посідає останнє місце у таблиці.

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Збірна Північної Македонії, Збірна України, Футбол, Чемпіонат Європи
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