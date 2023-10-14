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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірна України вперше виборола дві золоті медалі на ЧС із шашок-100

Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко

Українці Юрій Анікеєв та Вікторія Мотрічко стали чемпіонами світу у чоловічому та жіночому турнірах на ЧС із шашок-100 у Кюрасао.

Змагання відбувалися упродовж двох тижнів. На турнірі збірна України була представлена сімома гравцями: троє у чоловічому турнірі та чотири – у жіночому.

Анікеєв очолив список учасників турніру після сьомого раунду. Він виграв 7 партій, зіграв унічию 11 поєдинків, набравши 25 із 36 можливих очок. Для нього це перший титул чемпіона світу у шашках-100.

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У жіночому турнірі Мотрічко очолила таблицю після чотирьох раундів. В її активі – 8 перемог, 7 нічиїх та високі 23 очки.

Також бронзову медаль завоювала українка Олена Коротка, яка виконала норматив міжнародного гросмейстера.

Шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки розміром дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен із гравців розміщує по 20 власних шашок.

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Фото: FMJD

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