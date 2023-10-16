ДБР повідомило підозру у справі фіктивної військової служби футболістів Прикарпаття

Державне бюро розслідувань оголосило про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Йдеться про справу про фіктивне зарахування на військову службу футболістів клубу Прикарпаття.

— У серпні цього року ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу, – йдеться у повідомленні.

Слідством було встановлено, що командир зарахував на військову службу в роту охорони сім осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди.

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Втім, усі вони служили лише на папері та не виконували жодних військових обов’язків.

Загалом ці особи “відслужили 1 100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Афера обійшлася державному бюджету у 1,5 млн грн безпідставно виплачених їм коштів.

Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зараз готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Триває розслідування, також готуються підозри іншим учасникам схеми.

Фото: Прикарпаття

Джерело : ДБР

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