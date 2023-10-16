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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Граємо краще, коли палає Кримський міст: тенісистки з Євпаторії про вибухи на півострові

Надія та Марина Колб

Українські тенісистки Надія та Марина Колб, які родом із Євпаторії, поділилися своїми відчуттями про вибухи на поки що окупованому росіянами півострові.

В інтерв’ю Sport.ua спортсменки розповіли, що в окупації у них залишилися старенькі бабусі та кілька знайомих, з якими вони підтримують зв’язок. Інша рідня та знайомі залишили Крим ще у 2014-му або торік.

Вони зазначили, що у 2014 році багато жителів півострова були з проукраїнськими поглядами, про що свідчили мітинги. Втім, приїзд окупантів та від’їзд тих, хто підтримує Україну, логічно змінили погляди на півострові.

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Що я знаю точно – це те, що в Криму є партизани, є агенти і є певні рухи, які кожного дня створюють опір. Крим – це Україна, – сказала Надія.

Сестри Колб також розповіли, як реагують на “бавовну” у рідному Криму та як такі інциденти впливають безпосередньо на них під час змагань.

Дуже радіємо. Севастополь – це взагалі дуже військове місто, прильоти тут – це особливий кайф. Так само, як і наше рідне місто Євпаторія, яке спеціалізується на системах ППО і радіолокації. Це дивні відчуття: з одного боку, там все тобі знайоме і дуже рідне, за чим ти дуже сумуєш, а з іншого чекаєш там нових і дуже потужних вибухів, – зізналася Надія.

За її словами, вона перевіряє новини, навіть прокидається серед ночі. Дівчина додала, важливо знати, що за Крим борються і за нього будуть боротися.

Також ми помітили, що “бавовна” в Криму впливає і на якість нашої гри. Ми граємо набагато краще, коли палає Кримський міст, військова база рашистів або десант заходить на мис Тарханкут, – зазначила 30-річна Надія.

 

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Допис, поширений Nadiia Kolb (@nadiiakolb)

Вона додала, що категорично проти рукостискань із російськими та білоруськими тенісистками: Іноді, коли я граю проти представників РФ і РБ, особливо, якщо точно не знаю їхньої позиції, то просто перед очима стоять мої вбиті друзі, знайомі, закатовані українці. Потискати руку – це для мене неприпустимо.

26-річна Марина та 30-річна Надія Колб є уродженками Євпаторії. Із середини червня вони здобули два трофеї у п’яти зіграних фіналах на 14 турнірах.

Марина розповіла, що сестри хочуть спробувати заявитися на турніри WTA. Вона припустила, що наступного року є всі шанси виступити на такому рівні, адже їхній рейтинг у парному розряді дозволяє потрапити на деякі турніри серії WTA 125.

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Фото: Надія Колб

Джерело: Sport.ua

Крим, Теніс
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