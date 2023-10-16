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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мальта – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024

тренування збірної України
Фото: УАФ

Збірна України у вівторок, 17 жовтня, проведе матч восьмого туру відбору на Євро-2024 у групі С проти збірної Мальти. Зустріч відбудеться на Національному стадіоні Та-Калі у селищі Та-Калі.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Прогноз на матч Мальта Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сергія Реброва. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.29. Успіх мальтійців оцінюють у 13.50. Нічийний результат зустрічі в основний час 5.70.

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Ймовірність того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.50.

Матч довірили судити данській бригаді арбітрів на чолі з рефері Мортеном Крогом. Йому асистуватимуть співвітчизники: Волленберг Расмуссен і Стеффен Брамсен. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Міккель Реддер.

Зараз збірна України йде третьою у турнірній таблиці групи С, маючи в активі 10 очок після шести матчів. Лідером групи залишається Англія (13 очок у 5 матчах), другою йде Італія (10 очок у 5 матчах). На четвертому місці – Північна Македонія (7 очок у 6 матчах), а Мальта без очок посідає останнє місце у таблиці.

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Збірна України, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
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