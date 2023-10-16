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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наступний матч Зорі у Лізі конференцій можуть перенести – Маккабі звернувся до УЄФА

ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Футбольний клуб Маккабі із Тель-Авіва звернувся до УЄФА з проханням про перенесення матчу з луганською Зорею у третьому турі Ліги конференцій, який заплановано на 26 жовтня.

Про це повідомляється на офіційному сайті ізраїльського клубу.

Пресслужба Маккабі зазначила, що звернення до УЄФА було подане у співпраці з Маккабі Хайфа та за підтримки Ізраїльської футбольної асоціації.

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Згідно з календарем змагань, Маккабі та Зоря мають зіграти у спарених турах групового етапу ЛК. Першу гру заплановано на 26 жовтня у Тель-Авіві, а другу – на 9 листопада у Любліні (Польща).

Поки що немає інформації щодо відповіді УЄФА на це прохання, але раніше організація перенесла домашній матч збірної Ізраїлю проти Швейцарії у Тель-Авіві, а також відтермінувала проведення гри проти Косово у межах відбору на Євро-2024.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. Через вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та операцію сил оборони країни у секторі Гази Міністерство культури та спорту Ізраїлю скасувало усі спортивні заходи.

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Ізраїль, Ліга конференцій, УЄФА, ФК Зоря, Футбол
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