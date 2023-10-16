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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає

Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає

Команда українських ветеранів установила світовий рекорд зі стронгмену на міжнародному спортивному фестивалі Арнольда Шваценеггера Arnold Classic Europe в Мадриді.

Українці протягли за канат сидячи чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 метрів за 30,69 секунди.

У змаганнях взяли участь вісім захисників із різних куточків країни, які дістали важкі поранення та травми під час бойових дій, і які є призерами першого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів Сильні України.

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Отже, світовий рекорд встановили: Олександр Швачка (Київ), Вячеслав Цюх (Київ), Владислав Шатіло (Чернігів), Євген Смага (Чернігів), Артем Марченко (Лебедин), Артем Погорілий (Полтава), Михайло Дроботенко (Кропивницький) і Денис Барчук (Бровари).

ветерани встановили світовий рекорд
Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає
Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає
Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає
ветерани встановили світовий рекорд
Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає
Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає
Українські ветерани встановили світовий рекорд на Arnold Classic Europe – у чому він полягає

Своїм досягненням команда хоче привернути увагу до проблеми спортивної реабілітації ветеранів війни та ініціювати організацію у 2024 році міжнародних змагань серед ветеранів під егідою України.

– Цим дійством ми хочемо показати всім ветеранам, що, попри важкі поранення, можна встановлювати світові рекорди. Тому закликаємо всіх ветеранів до реабілітації через спорт. Приєднуйтеся до нас! – зазначив Олександр Швачка, капітан команди ветеранів Сильні України.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що українські ветерани вперше беруть участь у таких змаганнях.

Сильні України – перші всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення під час участі в бойових діях на території України.

Змагання засновані у межах системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО Федерація стронгмену України за підтримки народних депутатів України фракції Слуга народу та меценатів. Змагання відбулися в Полтаві, Житомирі, Ужгороді та Рівному в липні-вересні 2023 року, участь у яких взяли понад 400 ветеранів і військовослужбовців. Головний суддя змагань – Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шваценеггером, відбувається в Мадриді (Іспанія). Щорічно участь у змаганнях беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн світу.

Мадрид, Рекорд, спортивні змагання
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