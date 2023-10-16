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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Усик розповів, що допомогло йому остаточно перейти на українську мову

Усик у вишиванці
Фото: United24

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про свій перехід на українську мову.

За словами боксера, він трохи спілкувався українською ще до повномасштабного вторгнення, зокрема з дітьми та частково під час інтерв’ю.

— Коли почалося повномасштабне вторгнення, я до цього вже спілкувався українською мовою вдома, з дітьми. Перед Олімпійськими іграми давав інтерв’ю українською, вставляв свою мову, – сказав Усик.

Він додав, що більшість людей, з якими він спілкується, приблизно 70%, були російськомовними. Втім, зазначив спортсмен, “зараз все змінюється”.

Зараз дивляться

— Особисто мені хотілося взагалі перейти на державну мову. Не лише давати інтерв’ю, а й спілкуватися вдома, остаточно перейти на українську мову. Виходить, що 24 лютого допомогло, — додав Усик.

У серпні 2022 року дружина Усика Катерина розповідала, що її чоловік повністю перейшов на українську мову.

Наприкінці вересня стало відомо, що Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі підписали контракт на проведення бою. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії  Ріяді. А ось остаточна дата стане відома після бою Ф’юрі – Нганну.

Більшість представників світу боксу вважають Ф’юрі абсолютним фаворитом майбутнього бою.

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Джерело: LUCKYPUNCH

Бокс, Олександр Усик, Українська мова
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