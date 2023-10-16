Змахну малюка Усика, як краплю дощу з плеча: Ф’юрі про бій з українцем

Володар чемпіонського поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі впевнений у власній перемозі над чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Він поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в інтерв’ю Дереку Чісорі.

Спершу він заявив, що зараз не думає про бій з українцем, адже зосереджений на найближчому поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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Британець висловив упевненість, якщо у бою з Нганну він не дістане травм, то над Усиком здобуде легку перемогу.

– Не надто переймаюся Усиком зараз, бо маю справу з Нганну. Коли розберуся з ним, якщо залишуся цілим і неушкодженим, буду як Донкі Конг – тоді доберуся до цього малюка. Змахну його, як краплю дощу з плеча, – сказав Ф’юрі.

Про проведення бою Усик – Ф’юрі оголосили 29 вересня. Він відбудеться у грудні або на початку 2024 року у столиці Саудівської Аравії – Ріяді. Більшість представників світу боксу вважають Ф’юрі абсолютним фаворитом майбутнього бою.

Після оголошення про досягнення угоди промоутери розкрили деякі деталі, що стосуються гонорарів боксерів за бій Усик – Ф’юрі.

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