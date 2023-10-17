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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені

Роман Абрамович
Фото: Getty Images

2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,8 млрд), виручені від продажу футбольного клубу Челсі у 2022 році, досі заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, попри обіцянки передати їх жертвам війни в Україні.

За інформацією видання The Athletic, термін дії ліцензії, наданої урядом Британії, закінчується 30 листопада. Ця ліцензія є визначальною для наступного етапу переправлення грошей, хоча цей термін у минулому продовжували за обопільною згодою. Ймовірно, це станеться знову.

Ексвласник Челсі Роман Абрамович у березні 2022 року потрапив під санкції британського уряду за зв’язки з російським урядом і був змушений продати клуб англійської Прем’єр-ліги. Виручені кошти мають спрямувати на допомогу жертвам війни в Україні.

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У червні газета Financial Times повідомляла, що Абрамович сприяв затримці передання коштів, “бо хотів, щоб частина грошей була витрачена на людей за межами України”.

Джерело The Athletic у британському уряді підтвердило цю інформацію, заявивши, що Абрамович є фактором, який затримує переказ грошей. Сам бізнесмен категорично відкидає будь-які припущення про свою роль у цьому процесі.

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Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені

Кошти від продажу заморожені на банківському рахунку у Великій Британії після того, як Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) видало ліцензію, яка дозволила Абрамовичу продати Челсі. Гроші не можуть бути переведені або використані без ліцензії OFSI.

– Доходи від продажу Челсі заморожуються на банківському рахунку у Британії, тоді як незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу грошей. Потім необхідно буде подати заявку на отримання ліцензії, щоб переказати кошти у фонд, – розповів про процес передання грошей Україні представник МЗС Британії.

Одним із факторів, що гальмують угоду, є також те, що Абрамович – громадянин Португалії. Через це уряд Британії залучив ЄС до підписання угоди для нового фонду, що означає додаткову бюрократію, пише The Athletic.

Позиція уряду Великої Британії полягає в тому, що гроші мають бути витрачені на території України. Це ще один фактор, який гальмує процес, бо термін “жертви війни” може отримати ширше визначення, яке може включати людей за межами території України.

Видання пише, що уряд Великої Британії дедалі більше розчаровується через затримки та бюрократію, які гальмують процес, оскільки досі немає жодних ознак того, що гроші дійдуть до постраждалих від російської війни в Україні.

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прапор Канади

Джерело: The Athletic
Війна в Україні, Великая Британия, Роман Абрамович, Футбол, Челсі
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