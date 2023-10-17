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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мальта – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024

тренування збірна України
Фото: УАФ

Збірна України з футболу зустрінеться з командою Мальти у матчі восьмого туру відбору на Євро-2024 у групі С. Гра відбудеться 17 жовтня на Національному стадіоні у селищі Та-Калі.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Де дивитися Мальта – Україна

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі місцевих телеканалів Суспільного (наприклад, Суспільне Тернопіль, Суспільне Одеса, Суспільне Полтава), окрім OTT-сервісів.

Зараз дивляться

В інтернеті матч можна буде переглянути на медіасервісі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

Крім того, в ефірі радіо Промінь відбудеться аудіотрансляція матчу.

Це буде третя очна зустріч команд. Попередні дві гри завершилися по-різному – одна перемогою мальтійців, а остання – українців. У червні у словацькій Трнаві збірна України мінімально здолала команду Мальти завдяки голу Віктора Циганкова у відборі на Євро-2024.

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Збірна України, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
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