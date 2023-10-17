Пам’яті жертв теракту у Брюсселі: всі матчі відбору Євро-2024 розпочнуться хвилиною мовчання

Всі матчі кваліфікації Євро-2024 у вівторок, 17 жовтня, розпочинатимуться з хвилини мовчання. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Так футбольний орган вирішив ушанувати пам’ять двох жертв теракту у Брюсселі, що стався увечері 16 жовтня напередодні матчу Бельгія – Швеція. Внаслідок стрілянини, влаштованої прихильником ІДІЛ, було вбито двох вболівальників збірної Швеції.

Через атаку матч Бельгія – Швеція було зупинено, а охорона не випускала вболівальників зі стадіону, допоки не було знешкоджено терориста.

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На матчі Англія – Італія посилять охорону

Через теракт у Брюсселі на матчі Англія – Італія, що відбудеться на стадіоні Вемблі у Лондоні, буде посилена охорона. Про це повідомляє видання Sky Sports.

Поліція Лондона заявила, що існує “надійний план забезпечення правопорядку” на матчі, то ж вболівальники можуть бути спокійні, адже буде “добре помітна присутність поліції”.

До посилених заходів на цьому матчі готувалися ще до теракту у Бельгії. За інформацією видання, причиною стало те, що Футбольна асоціація Англії піддалася критиці за те, що не підсвітила арку на підтримку жертв бойовиків ХАМАСу.

Натомість збірна Англії одягнула чорні пов’язки на товариський матч проти Австралії 13 жовтня, вшанувавши жертв, які загинули з обох боків конфлікту в Ізраїлі та секторі Гази.

Вбивство двох громадян Швеції стало другою терористичною атакою в Європі протягом чотирьох днів після вбивства вчителя у Франції в п’ятницю.

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