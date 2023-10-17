Перші вісім учасників вже відомі: хто зіграє у фінальній частині Євро-2024
Влітку 2024 року Німеччина прийме чоловічий чемпіонат Європи з футболу. Окрім господарки змагань вже відомо, що кваліфікацію на турнір успішно подолали ще сім національних команд.
Всього за трофей у фінальній частині Євро-2024 боротимуться 24 команди.
Хто вийшов на Євро-2024?
- Німеччина (господар турніру);
- Бельгія (група F);
- Франція (переможець групи В);
- Португалія (переможець групи J);
- Іспанія (група A);
- Шотландія (група A);
- Туреччина (група D);
- Австрія (група F).
Як Україна може вийти на Євро-2024?
Доля прямої путівки для підопічних Сергія Реброва залежить від них самих. Для цього вони мають виграти два матчі – проти Мальти (17 жовтня на виїзді) та проти Італії (20 листопада у номінально домашній грі у Леверкузені).
Також у синьо-жовтих залишатиметься шлях плейоф, якщо вони посядуть третє місце у своїй групі. Але, щоб туди потрапити необхідно, щоб щонайменше дві із п’яти збірних із рейтингом дивізіону В Ліги націй, які мають вищий рейтинг, ніж в України, пробилися напряму на Євро-2024.
Це вже вдалося збірній Шотландії. Тепер потрібно, щоб на Євро-2024 через відбір пробилася ще хоча б одна із цих команд: Сербії, Ізраїлю, Боснії і Герцеговини або Фінляндії.
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