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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Перші вісім учасників вже відомі: хто зіграє у фінальній частині Євро-2024

трофей Євро-2024
Фото: Getty Images

Влітку 2024 року Німеччина прийме чоловічий чемпіонат Європи з футболу. Окрім господарки змагань вже відомо, що кваліфікацію на турнір успішно подолали ще сім національних команд.

Всього за трофей у фінальній частині Євро-2024 боротимуться 24 команди.

Хто вийшов на Євро-2024?

  • Німеччина (господар турніру);
  • Бельгія (група F);
  • Франція (переможець групи В);
  • Португалія (переможець групи J);
  • Іспанія (група A);
  • Шотландія (група A);
  • Туреччина (група D);
  • Австрія (група F).

Як Україна може вийти на Євро-2024?

Доля прямої путівки для підопічних Сергія Реброва залежить від них самих. Для цього вони мають виграти два матчі – проти Мальти (17 жовтня на виїзді) та проти Італії (20 листопада у номінально домашній грі у Леверкузені).

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Також у синьо-жовтих залишатиметься шлях плейоф, якщо вони посядуть третє місце у своїй групі. Але, щоб туди потрапити необхідно, щоб щонайменше дві із п’яти збірних із рейтингом дивізіону В Ліги націй, які мають вищий рейтинг, ніж в України, пробилися напряму на Євро-2024.

Це вже вдалося збірній Шотландії. Тепер потрібно, щоб на Євро-2024 через відбір пробилася ще хоча б одна із цих команд: Сербії, Ізраїлю, Боснії і Герцеговини або Фінляндії.

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Футбол, Чемпіонат Європи
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