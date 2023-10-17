У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів

Японські авіалінії Japan Airlines змушені були призначити додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів. Усе через перевищення вагових лімітів.

Повідомляється, що причиною став не надмірний багаж, а список пасажирів, який містив одних із найважчих чоловіків Японії. Авіакомпанія поспіхом організувала спеціальний рейс та перевела туди частину пасажирів.

За повідомленням газети Yomiuri Shimbun, сумоїсти мали летіти літаками Boeing 737-800 з аеропортів у Токіо та в Осаці на острів Амамі Осіма в префектурі Кагосіма, де вони повинні були взяти участь у спортивному фестивалі, який стартував 13 жовтня. Борцям забронювали місця на два стандартні рейси.

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У перевізника виникли побоювання, що у літаків Boeing 737-800 місткістю 165 пасажирів кожний може трапитися перевитрата палива через обмеження за вагою. За їхніми оцінками, кожен сумоїст важить щонайменше 120 кг, водночас середня норма для судна — 70 кг.

Щоб не ризикувати і водночас доставити борців на захід вчасно, Japan Airlines запланувала додатковий рейс із токійського аеропорту Ханеда. Цим рейсом скористалися 27 пасажирів. Усі сумоїсти встигли на турнір.

Представник авіаліній сказав, що для них було незвично виконувати спеціальні рейси через вагові обмеження літака. Японські ЗМІ повідомляють, що додаткові рейси були також призначені для того, щоб доставити борців додому після завершення турніру в неділю.

Це не перший випадок, коли подорожі сумоїстів потрапляють у новини. У 2014 році фото борців, “упакованих” у невеликий пасажирський літак, стало вірусним. Пізніше ці ж спортсмени сфотографувалися в такому ж тісному оточенні в автобусі, коли їхали на літні тренувальні збори.

Для того щоб стати борцем сумо, не існує мінімальної ваги. Приміром, ексборець сумо Шуухей Майноумі важив менше 95 кг під час виступів. Але в цьому виді спорту все ж домінують важчі чоловіки.

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