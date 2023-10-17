Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів

сумо
Фото: Unsplash

Японські авіалінії Japan Airlines змушені були призначити додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів. Усе через перевищення вагових лімітів.

Повідомляється, що причиною став не надмірний багаж, а список пасажирів, який містив одних із найважчих чоловіків Японії. Авіакомпанія поспіхом організувала спеціальний рейс та перевела туди частину пасажирів.

За повідомленням газети Yomiuri Shimbun, сумоїсти мали летіти літаками Boeing 737-800 з аеропортів у Токіо та в Осаці на острів Амамі Осіма в префектурі Кагосіма, де вони повинні були взяти участь у спортивному фестивалі, який стартував 13 жовтня. Борцям забронювали місця на два стандартні рейси.

Зараз дивляться

У перевізника виникли побоювання, що у літаків Boeing 737-800 місткістю 165 пасажирів кожний може трапитися перевитрата палива через обмеження за вагою. За їхніми оцінками, кожен сумоїст важить щонайменше 120 кг, водночас середня норма для судна — 70 кг.

Щоб не ризикувати і водночас доставити борців на захід вчасно, Japan Airlines запланувала додатковий рейс із токійського аеропорту Ханеда. Цим рейсом скористалися 27 пасажирів. Усі сумоїсти встигли на турнір.

Представник авіаліній сказав, що для них було незвично виконувати спеціальні рейси через вагові обмеження літака. Японські ЗМІ повідомляють, що додаткові рейси були також призначені для того, щоб доставити борців додому після завершення турніру в неділю.

Це не перший випадок, коли подорожі сумоїстів потрапляють у новини. У 2014 році фото борців, “упакованих” у невеликий пасажирський літак, стало вірусним. Пізніше ці ж спортсмени сфотографувалися в такому ж тісному оточенні в автобусі, коли їхали на літні тренувальні збори.

Для того щоб стати борцем сумо, не існує мінімальної ваги. Приміром, ексборець сумо Шуухей Майноумі важив менше 95 кг під час виступів. Але в цьому виді спорту все ж домінують важчі чоловіки.

Читайте також
В програму Олімпіади-2028 включили 5 нових видів спорту, бокс досі під питанням
бейсбол

Літаки, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Неробочі МіГ-25, сотні вагонів та авто: в Україні готують конфіскацію майна РФ
вагон
Україна може отримати F-16 уже навесні – глава Міноборони Нідерландів
винищувач F-16
ППО, артилерія, авіація: Міноборони виділило п’ять кластерів на Рамштайні-15
У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів
Рамштайн-15: експерт розповів, про яке озброєння домовлятимуться Україна та Захід
Ллойд Остін
У США зник винищувач F-35, пілоту вдалося катапультуватися
винищувач F-35

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
У Японії авіакомпанія призначила додатковий рейс, щоб доставити на змагання сумоїстів
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь