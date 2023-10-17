Зірковий тренер, який спарингував з Усиком та Ф’юрі, назвав сильні сторони боксерів

Малік Скотт, тренер ексчемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера, порівняв сильні сторони Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика, адже раніше спарингував з обома боксерами.

За його словами, між претендентами на звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі “величезна різниця”.

— Величезна різниця між ними. Тайсон, з яким я боксував, є моєю улюбленою версією Ф’юрі. Він невловний, швидкий, задня нога, хороша позиція рук, не дає вам можливості вдарити його. Коли я боксував з Усиком, у нього був найкращий баланс для проведення ударів. Він нагадував мені Ломаченка у гевівейті, – сказав Скотт.

Раніше Скотт казав, що надає перевагу у майбутньому бою саме британцю. За його словами, розподіл шансів оцінюється 70 на 30.

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Втім, він додав, що відомо, на що здатний українець. Тож Скотт припустив, що за кілька тижнів фаворит може змінитися.

У вересні Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок відбудеться у столиці Саудівської Аравії, але точна дата стане відома після бою Ф’юрі із Франсісом Нганну.

Джерело : Boxing Social

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