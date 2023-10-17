ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році

Лауреатом нагороди Золотий м’яч стане форвард американського клубу Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

У жінок трофей дістанеться футболістці Барселони та збірної Іспанії Айнтані Бонматі. Разом із національною командою вона стала чемпіонкою світу.

Якщо нагорода і справді дістанеться Мессі, то це буде його восьмий Золотий м’яч. Також це буде перший приз від France Football, вручений гравцеві, який не виступає за європейську команду. Мессі виступав за французький ПСЖ до кінця сезону-2022/23, після чого приєднався до клубу МЛС.

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Минулого року 36-річний Ліонель Мессі став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, яка у фіналі у серії пенальті переграла команду Франції.

На початку вересня France Football назвав список із 30 номінантів на нагороду. До претендентів уперше за 19 років не потрапив португальський форвард Криштіану Роналду. Фаворитами на отримання нагороди Золотий м’яч-2023 називають Ліонеля Мессі, Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе.

67-а церемонія вручення премії Золотий м’яч, організована французьким журналом France Football, відбудеться в понеділок, 30 жовтня 2023 року, в Театрі Шатле у Парижі.

Торік Золотий м’яч вручили французу Каріму Бензема. У голосуванні він обійшов сенегальця Садіо Мане та бельгійця Кевіна де Брюйне. Щодо Мессі, то минулоріч він не потрапив до списку претендентів на нагороду.

Джерело: Sport.es

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