Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
Одного опустили головою у вигрібну яму, іншого змусили стрибати голяка: на Одещині підлітки знущалися зі школярів
Зі Львова вирушив перший рейс на Варшаву: маршрут, ціна квитка та де придбати
Терміново
У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році

Ліонель Мессі
Фото: Getty Images

Лауреатом нагороди Золотий м’яч стане форвард американського клубу Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

У жінок трофей дістанеться футболістці Барселони та збірної Іспанії Айнтані Бонматі. Разом із національною командою вона стала чемпіонкою світу.

Якщо нагорода і справді дістанеться Мессі, то це буде його восьмий Золотий м’яч. Також це буде перший приз від France Football, вручений гравцеві, який не виступає за європейську команду. Мессі виступав за французький ПСЖ до кінця сезону-2022/23, після чого приєднався до клубу МЛС.

Зараз дивляться

Минулого року 36-річний Ліонель Мессі став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини, яка у фіналі у серії пенальті переграла команду Франції.

На початку вересня France Football назвав список із 30 номінантів на нагороду. До претендентів уперше за 19 років не потрапив португальський форвард Криштіану Роналду. Фаворитами на отримання нагороди Золотий м’яч-2023 називають Ліонеля Мессі, Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе.

67-а церемонія вручення премії Золотий м’яч, організована французьким журналом France Football, відбудеться в понеділок, 30 жовтня 2023 року, в Театрі Шатле у Парижі.

Торік Золотий м’яч вручили французу Каріму Бензема. У голосуванні він обійшов сенегальця Садіо Мане та бельгійця Кевіна де Брюйне. Щодо Мессі, то минулоріч він не потрапив до списку претендентів на нагороду.

Джерело: Sport.es

France Football, Золотий м'яч, Ліонель Мессі, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Абрамович затримує переказ: виручені від продажу Челсі майже $3 млрд досі заморожені
Роман Абрамович
Мальта – Україна: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
тренування збірної України
Перші вісім учасників вже відомі: хто зіграє у фінальній частині Євро-2024
трофей Євро-2024
Мальта – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2024
тренування збірна України
УЄФА: Матч Бельгія – Швеція скасовано через імовірний теракт
стадіон імені короля Бодуена у Брюсселі

Завантаження

Ігри
Відео
Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
Окупанти стріляли їм в спину: історії вчителів із Балаклії, що пережили російський полон
ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році
Чому США гальмує поставки зброї в Україну: як працює лендліз
ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році
Важлива заява про графіки відключення світла | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році
Військком організував фейкову службу для 7 футболістів | Новини на Фактах ICTV за 16.10.2023
ЗМІ дізналися, хто отримає Золотий м’яч у 2023 році
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь