Були у найважчій групі з Україною та Італією: Саутгейт про вихід збірної Англії на Євро

Збірна Англії з футболу достроково оформила вихід на Євро-2024. Підопічні Гарета Саутгейта у шести матчах набрали 16 очок і очолюють групу С, де також виступає збірна України.

У матчі, що відбувся у вівторок, 17 жовтня, команда трьох левів здобула вольову перемогу над збірною Італії на Вемблі з рахунком 3:1. Ця перемога забезпечила англійцям вихід на турнір і першу сходинку у групі.

Підопічні Саутгейта втратили очки лише у матчі з Україною: перша гра команда у Лондоні завершилася поразкою синьо-жовтих 0:2, а номінальну домашню гру підопічні Реброва зіграли унічию (1:1).

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Після матчу проти скуадри адзурри англійський фахівець сказав, що вважає групу С найскладнішою серед усіх груп кваліфікації Євро-2024.

– Щодо групи, думаю, що ми були, мабуть, у найважчій групі – з Україною, Італією, також наша збірна. Від початку, після перемоги в Неаполі та гри проти України, ми стабільно показували хороші результати. Мені подобається працювати з цією групою гравців, вони дуже особливі, – цитує Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

У заключних матчах відбору на Євро-2024, що відбудуться у листопаді, збірна Англії зіграє проти Мальти та Північної Македонії.

За словами Саутгейта, попри достроковий вихід на Євро, Англія хоче виграти обидва матчі, що залишилися, щоб забезпечити собі хороший посів під час жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Джерело : УЄФА

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