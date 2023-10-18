Дякую Англії, що допомогла. Будемо боротися за вихід на Євро-2024 – Ребров

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров сказав, що в останньому матчі кваліфікації проти Італії, що відбудеться 20 листопада, синьо-жовті боротимуться за вихід на чемпіонат Європи-2024.

Про це він сказав після переможного матчу на Мальті у коментарі Суспільному.

Він також прокоментував паралельний матч у групі, в якому Англія обіграла Італію з рахунком 3:1 на Вемблі.

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— Я завжди кажу, що ми повинні думати про нас, про нашу гру. Дякую Англії, що допомогла. Ми будемо в останньому матчі боротися за вихід на чемпіонат Європи, – сказав Ребров.

Коментуючи перемогу над Мальтою, футбольний фахівець сказав, що попри те, що синьо-жовті першими пропустили, вони здобули заслужену перемогу.

— У нас з усіма важкі матчі, не тільки з Мальтою. Ми знали, як Мальта буде грати в обороні. Готувалися і знали, що буде насичена оборона. Так, ми пропустили перші, але це дуже заслужена перемога – подякував хлопцям. Усі матчі на рівні національних збірних, вони дуже важкі. У цьому поєдинку на першому місці був результат, – наголосив він.

Після семи проведених матчів збірна України має у своєму активі 13 очок та йде другою у турнірній таблиці групи С. Англія, набравши 16 очок у шести матчах, достроково оформила собі путівку на Євро-2024. Італія у шести матчах набрала 10 пунктів та йде третьою.

Як Україні напряму вийти на Євро-2024?

Наступну й останню у межах кваліфікації Євро-2024 гру синьо-жовті проведуть у Леверкузені 20 листопада проти Італії. До матчу з українцями Скуадра адзура зіграє ще одну гру – проти Північної Македонії (17 листопада).

Якщо італійці втратять очки у матчі з македонцями, то збірній України достатньо буде не програти підопічним Лучано Спаллетті, щоб здобути пряму путівку на турнір. В іншому випадку синьо-жовтим треба буде лише перемога з різницею у щонайменше два м’ячі.

Джерело : Суспільне

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