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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Гол Мудрика у ворота Мальти претендує на найкращий гол туру – як проголосувати

Михайло Мудрик
Фото: УАФ

Футболіст збірної України Михайло Мудрик претендує на звання автора найкращого голу у межах восьмого туру відбору на Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА, опублікувавши список претендентів.

У матчі проти України проти Мальти на Національному стадіоні у Та-Калі Мудрик поставив фінальну крапку у рахунку, забивши гол з-за меж штрафного. Для Михайла цей гол став першим в офіційних матчах за національну команду.

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Окрім Мудрика на найкращий гол туру також претендують: Юнус Акгюн (Туреччина), Джердан Шакірі (Швейцарія) та Александар Митрович (Сербія).

Проголосувати за найкращий гол туру вболівальники можуть на офіційному сайті УЄФА за цим посиланням.

У восьмому турі відбору збірна України здобула вольову перемогу над Мальтою з рахунком 3:1. Зараз в активі синьо-жовтих 13 очок та вони піднялися на другу сходинку турнірної таблиці.

Наступна гра у кваліфікації відбудеться 20 листопада у Леверкузені (Німеччина) проти збірної Італії.

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Джерело: УЄФА
Збірна України, Михайло Мудрик, Футбол
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