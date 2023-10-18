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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря відмовила ізраїльському Маккабі щодо перенесення матчу Ліги конференцій

ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Луганська Зоря відреагувала на прохання ізраїльського клубу Маккабі Тель-Авів щодо перенесення матчу третього туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА. Заява клубу оприлюднена на офіційному сайті.

Зазначається, що Зоря із розумінням ставиться до ситуації, яка склалася в Ізраїлі, а саме до війни та терористичних актів на території країни, що призводить до загибелі людей.

— Проте, попри все, треба нагадати, що на території нашої країни вже практично 10 років йде війна. За цей час наші люди, наші вболівальники та наша команда пережили багато чого. Довелося залишати власні домівки, розпочинати життя знов та боротися далі, – йдеться у заяві.

Зоря зазначила, що попри тяжкі часи, клуб жодного разу не просив перенести єврокубкові матчі. Навіть зараз, коли команда для участі у номінальних домашніх матчах єврокубку змушена добиратися автобусом через кордони по 15-20 годин, а потім повертається назад до України, витрачаючи стільки ж часу, та бере участь у чемпіонаті України.

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У клубі запропонували обмінятися домашніми матчами з Маккабі, або допомогти супернику організувати їхній домашній матч на Люблін Арені.

— Зоря взагалі не проти зіграти домашній матч суперника в будь-якій країні, де оберуть господарі поля. Але Маккабі хоче перенести поєдинок, який запланований 26 жовтня, на листопад. У листопаді в чорно-білих дуже складний календар. Окрім матчів єврокубків, нас чекатимуть матч в Кубку України та власний чемпіонат, – пояснив український клуб.

Враховуючи складну логістику і те, що Україна теж є країною, в якій триває війна і яка бореться за свою незалежність, клуб не хоче нехтувати внутрішніми змаганнями.

Відтак, для Зорі будь-яке перенесення матчів є неприйнятним. В луганському клубі зауважили, що готові грати, дотримуючись регламентів та календаря змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату.

Кілька днів тому Маккабі звернувся до УЄФА з проханням про перенесення матчу з Зорею у третьому турі Ліги конференцій, який заплановано на 26 жовтня.

Згідно з календарем змагань, Маккабі та Зоря мають зіграти у спарених турах групового етапу ЛК. Першу гру заплановано на 26 жовтня у Тель-Авіві, а другу – на 9 листопада у Любліні (Польща).

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ФК Зоря

Джерело: ФК Зоря

Ліга конференцій, ФК Зоря, Футбол
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