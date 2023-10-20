Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Потужний вибух у Вознесенську: ППО знищила ракету Х-59 на Миколаївщині
ЗСУ знищили на аеродромах Бердянська й Луганська 9 гелікоптерів РФ, ППО та склад боєприпасів
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ

Папу Гомес
Фото: Getty Images

Чемпіон світу у складі збірної Аргентини та гравець італійської Монци Алехандро Гомес (Папу Гомес) дискваліфікований на два роки. Про це повідомляє видання Relevo.

35-річний футболіст здав позитивний тест на допінг за кілька днів до старту Мундіалю у Катарі у листопаді 2022 року, коли ще захищав кольори іспанської Севільї.

Футболіст стверджував, що за кілька днів до допінг-контролю він довго не міг заснути та випив сироп одного зі своїх дітей, не проконсультувавшись із клубним лікарем.

Зараз дивляться

Попри провалений допінг-тест він зіграв на ЧС-2022. Гомес розумів, що його чекає дискваліфікація, тому Севілья в літнє трансферне вікно досягла угоди про розірвання контракту з футболістом. Про майбутнє відсторонення були поінформовані інші клуби, але йому вдалося підписати контракт з Монцою.

Папу Гомес ще може подати апеляцію на це рішення та у такий спосіб спробувати скоротити термін дискваліфікації.

В Україні Папу Гомес відомий тим, що захищав кольори харківського Металіста у сезоні-2013/2014. За клуб він провів 24 матчі, у яких відзначився чотирма голами та шістьма асистами. На Мундіалі у Катарі він зіграв два матчі – фінал ЧС-2022 він провів на лаві запасних.

Читайте також
Загрожує 4-річна дискваліфікація: зірка Ювентуса вдруге провалив допінг-тест
Поль Погба

Джерело: Relevo

Допінг, Збірна Аргентини, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Старший син Роналду підписав контракт із саудівським Аль-Насром
Криштіану Роналду із сином
В Англії заборонили приносити на стадіони прапори Ізраїлю та Палестини
матч АПЛ
Фіктивна військова служба футболістів Прикарпаття: військкома відправили під варту
Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ
Гол Мудрика у ворота Мальти претендує на найкращий гол туру – як проголосувати
Михайло Мудрик
Розкаявся і пішов на співпрацю: футболіст Тоналі зізнався у ставках на матчі своєї команди
Сандро Тоналі

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь