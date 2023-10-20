Чемпіона світу з футболу спіймали на допінгу та відсторонили на 2 роки – він виступав в УПЛ
Чемпіон світу у складі збірної Аргентини та гравець італійської Монци Алехандро Гомес (Папу Гомес) дискваліфікований на два роки. Про це повідомляє видання Relevo.
35-річний футболіст здав позитивний тест на допінг за кілька днів до старту Мундіалю у Катарі у листопаді 2022 року, коли ще захищав кольори іспанської Севільї.
Футболіст стверджував, що за кілька днів до допінг-контролю він довго не міг заснути та випив сироп одного зі своїх дітей, не проконсультувавшись із клубним лікарем.
Попри провалений допінг-тест він зіграв на ЧС-2022. Гомес розумів, що його чекає дискваліфікація, тому Севілья в літнє трансферне вікно досягла угоди про розірвання контракту з футболістом. Про майбутнє відсторонення були поінформовані інші клуби, але йому вдалося підписати контракт з Монцою.
Папу Гомес ще може подати апеляцію на це рішення та у такий спосіб спробувати скоротити термін дискваліфікації.
В Україні Папу Гомес відомий тим, що захищав кольори харківського Металіста у сезоні-2013/2014. За клуб він провів 24 матчі, у яких відзначився чотирма голами та шістьма асистами. На Мундіалі у Катарі він зіграв два матчі – фінал ЧС-2022 він провів на лаві запасних.
Джерело: Relevo
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