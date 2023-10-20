Старший син Роналду підписав контракт із саудівським Аль-Насром

Старший син зірки португальського футболу Криштіану Роналду підписав контракт із аравійським Аль-Насром, за який із січня 2023 року грає його батько.

Про це повідомив футбольний інсайдер Фабриціо Романо у соціальній мережі X (колишній Twitter)

Зазначається, що Роналду-молодший гратиме за юнацьку команду Аль-Насра U-13.

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— Угода вже підписана і найближчими днями Роналду-молодший розпочне тренування з клубом. Він носитиме сьомий номер на спині, як і його батько, – повідомив Романо.

Крім того, він нагадав слова Криштіану: “Мій син каже мені: тату, почекай ще кілька років, я хочу з тобою пограти!”

Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go! The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days. He will wear number 7. Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023

Син Криштіану Роналду навчався у кількох відомих футбольних академіях: Реала, Ювентуса та Манчестер Юнайтед.

ЗМІ припускають, що 38-річний Роналду мріє зіграти на ЧС-2026 – на той час його синові виповниться 16 років, а тому цілком ймовірно, що вони зможуть вийти на поле разом.

Джерело: Фабріціо Романо

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