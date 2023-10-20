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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україна здобула перші ліцензії у велоспорті на Олімпіаду-2024: про що йдеться

велоспорт
Фото: Unsplash

Україна здобула перші ліцензії у велоспорті на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Їх розподілили за результатами оновлених світових рейтингів у чоловічому та жіночому шосейному велоспорті.

Квоти на Олімпіаду отримали країни, які у світовому рейтингу розмістилися з 1 до 45 місця. У чоловічому рейтингу українці посіли 45-те місце, а у жіночому – 24-те.

Крім того, Україна матиме представництво у шосейній гонці з роздільним стартом.

Зараз дивляться

Відбір на Олімпіаду у Парижі розпочався в лютому 2023 року на чемпіонаті Африки. Там розіграли перші перепустки на Ігри серед представників цього континенту.

Заключним відрізком розподілу ліцензій на змагання у Парижі у шосейному велоспорті став світовий рейтинг.

Ліцензії є неіменними, тож перед стартом Олімпіади-2024 буде визначено, хто виступить у складі України в Парижі у цьому виді спорту.

На початку жовтня 15-річна українка Анна Лащевська виборола першу жіночу ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у Парижі у спортивній гімнастиці. Це сталося за підсумками кваліфікації в індивідуальному багатоборстві на чемпіонаті світу у бельгійському Антверпені.

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Велоспорт, Олімпійські ігри
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