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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Англії заборонили приносити на стадіони прапори Ізраїлю та Палестини

матч АПЛ
Фото: Unsplash

Англійська Прем’єр-ліга заборонила приносити на матчі найближчого вікенду ізраїльські та палестинські прапори, щоб уникнути будь-яких потенційних інцидентів. Про це повідомляє Daily Mail.

Аналогічне рішення ухвалила Футбольна ліга (EFL), під егідою якої проводять чемпіонати нижчих за АПЛ дивізіонів англійського футболу.

Зазначається, що конфлікт, який триває на Близькому Сході між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС, викликав неоднозначну реакцію у Великій Британії, тому обидві футбольні організації хочуть запобігти виникненню неприємностей на стадіонах.

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Натомість футболісти та офіційні особи матчів носитимуть чорні пов’язки, а на кожному стадіоні перед стартовим свистком хвилиною мовчання вшанують жертв конфлікту, що триває.

Таке рішення ухвалили через кілька днів після того, як англійська футбольна асоціація заборонила показувати будь-які прапори на Вемблі під час матчу Англія – Італія у відборі на Євро-2024. Сам матч провели під посиленою охороною після того, як днем раніше у Брюсселі стався теракт.

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сектор Гази ізраїль

Джерело: Daily Mail
АПЛ, Війна в Ізраїлі, Футбол
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