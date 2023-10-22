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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Фʼюрі та Усик узгодили дату поєдинку: коли відбудеться бій

Усик - Ф'юрі
Фото: Getty Images

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі та володар титулів WBA, WBO, IBO, IBF український боксер Олександр Усик попередньо узгодили дату проведення поєдинку.

Про це повідомив менеджер Ф’юрі Спенсер Браун. За його словами, бій домовилися вже 23 грудня 2023 року.

Варто зазначити, що на кону за результатами поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Усик розповів про свою підготовку до бою проти британця Тайсона Ф’юрі.

За словами боксера, підготовка до бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі потребує часу.

Українець розповів, що тренується щодня, але для повноцінної підготовки необхідний хороший тренувальний табір.

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Усик Ф'юрі

Джерело: Boxing King Media

Бокс, Найкращі українські спортсмени, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі, Українці
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