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Спорт
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Пішов з життя легендарний футболіст Манчестер Юнайтед

Пішов з життя легендарний футболіст Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images

Пішов з життя англійський футболіст, нападник, чемпіон світу Сер Роберт Чарлтон, більш відомий як Боббі Чарлтон. Більшу частину кар’єри він грав за Манчестер Юнайтед, в якому був капітаном.

За даними видання BBC, Боббі Чарлтон помер у віці 86 років. Наразі обставини його смерті невідомі.

Протягом 17 років Боббі виступав у складі Манчестер Юнайтед. У 606 матчах за червоних дияволів він забив 199 голів.

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У 1966 році Чарльтон у статусі капітана привів збірну Англії до перемоги на домашньому чемпіонаті світу. На тому турнірі легендарний футболіст забив три голи.

За підсумками матчу 1966 року, Чарльтон був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав Золотий м’яч.

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Джерело: BBC
Манчестер Юнайтед, Найкращі спортсмени, Смерть, смерть спортсмена, Футбол
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