УЄФА оштрафував Литву за антипутінську кричалку фанатів – реакція лідера збірної

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Федерацію футболу Литви на €10 тис. за антипутінське скандування її фанатів на одному з поєдинків відбору на Євро-2024.

Проте один із лідерів національної збірної Юстас Ласіцкас в своєму Instagram закликав уболівальників не зупинятися, наголосивши, що литовські футболісти заплатять штрафи зі своїх премій, якщо доведеться.

Федерація футболу Литви була оштрафована після гри проти Сербії у вересні.

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Водночас там заявили, подаватимуть апеляцію на рішення УЄФА.

Наприкінці вересня федерації футболу Польщі, Латвії, Литви та Швеції повідомили, що не гратимуть проти російських команд, попри рішення УЄФА повернути до змагань російські юнацькі команди U-17.

Джерело: LRT

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