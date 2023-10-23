Барселона – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів і прогноз букмекерів
Шахтар зустрінеться з каталонською Барселоною у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 25 жовтня у Барселоні на Естадіо Олімпіко.
Початок матчу – о 19:45 за київським часом.
Де дивитися Барселона – Шахтар
Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Також гра транслюватиметься на платформі Воля ТБ.
Прогноз букмекерів на гру Барселона – Шахтар
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Хаві. На перемогу блаугранас приймають ставки з коефіцієнтом 1.25. Успіх гірників оцінюють у 15.00. Нічийний результат зустрічі в основний час – 7.30.
На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.93.
Матч довірили обслуговувати словацькій бригаді арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Йому допомагатимуть: Броніслав Ганцко та Ян Позор. Четвертий арбітр – Петер Краловіц.
За систему VAR відповідатимуть поляки Томаш Квіатковський і Пьотр Ласік.
У другому турі групового етапу Шахтар здобув вольову перемогу над Антверпеном з рахунком 3:2. А каталонський клуб мінімально взяв гору над Порту (1:0).
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук