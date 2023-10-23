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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Нічого немає, повний хаос: Сабо розніс гру Динамо після другої поспіль поразки в УПЛ

Йожеф Сабо
Фото: УНІАН

Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував другу поспіль поразку київського клубу у межах чемпіонату України.

У неділю, 22 жовтня, київське Динамо не впоралося на своєму полі з Дніпром-1, поступившись з рахунком 0:1.

Сабо окремо виділив роботу головного тренера дніпровського клубу Юрія Максимова, а ось гру Динамо назвав “повним хаосом”.

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— Весь час (гравці Динамо, – Ред.) хочуть пробитися через центр поля, там де скупчення суперників. Там можна забити тільки в один дотик. Фірмові динамівські флангові атаки з забіганнями – було кілька, але в центрі вже ніхто не реагував на ці передачі. Так не можна – тільки через центр.

Буяльський обігрує і йде в центр. Чому не можна йти через фланги? Зробити забігання на швидкості з наступним пасом в центр, не обов’язково прострілювати. Але нічого цього нема. Повний хаос, – сказав Сабо.

За його словами, нікого з гравців київського клубу він не може відзначити зі знаком плюс.

Поразка від Дніпро-1 для київського клубу стала другою поспіль у межах УПЛ. Після восьми зіграних турів, маючи три гри у запасі, підопічні Мірчі Луческу посідають сьоме місце у турнірній таблиці.

Динамо програло другий матч поспіль у рамках УПЛ. Після восьми зіграних поєдинків команда Мірчі Луческу посідає сьоме місце у турнірній таблиці із 15 очками. Дніпро-1 (18 очок) перемістився на шосту позицію.

У лідерах чемпіонату Кривбас (23 очки в 11 матчах), Полісся (22 очки в 11 матчах) та Шахтар (очко в 10 матчах).

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Джерело: УПЛ ТБ

Динамо, Йожеф Сабо, УПЛ, Футбол
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