Нічого немає, повний хаос: Сабо розніс гру Динамо після другої поспіль поразки в УПЛ
Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував другу поспіль поразку київського клубу у межах чемпіонату України.
У неділю, 22 жовтня, київське Динамо не впоралося на своєму полі з Дніпром-1, поступившись з рахунком 0:1.
Сабо окремо виділив роботу головного тренера дніпровського клубу Юрія Максимова, а ось гру Динамо назвав “повним хаосом”.
— Весь час (гравці Динамо, – Ред.) хочуть пробитися через центр поля, там де скупчення суперників. Там можна забити тільки в один дотик. Фірмові динамівські флангові атаки з забіганнями – було кілька, але в центрі вже ніхто не реагував на ці передачі. Так не можна – тільки через центр.
Буяльський обігрує і йде в центр. Чому не можна йти через фланги? Зробити забігання на швидкості з наступним пасом в центр, не обов’язково прострілювати. Але нічого цього нема. Повний хаос, – сказав Сабо.
За його словами, нікого з гравців київського клубу він не може відзначити зі знаком плюс.
Поразка від Дніпро-1 для київського клубу стала другою поспіль у межах УПЛ. Після восьми зіграних турів, маючи три гри у запасі, підопічні Мірчі Луческу посідають сьоме місце у турнірній таблиці.
Динамо програло другий матч поспіль у рамках УПЛ. Після восьми зіграних поєдинків команда Мірчі Луческу посідає сьоме місце у турнірній таблиці із 15 очками. Дніпро-1 (18 очок) перемістився на шосту позицію.
У лідерах чемпіонату Кривбас (23 очки в 11 матчах), Полісся (22 очки в 11 матчах) та Шахтар (очко в 10 матчах).
Джерело: УПЛ ТБ
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук