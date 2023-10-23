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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шахтар розірвав контракт із футболістом U-19, який втік до Росії

олександр роспутько
Фото: ФК Шахтар

Донецький Шахтар повідомив про припинення співпраці з футболістом команди U-19 Олександром Роспутьком, який втік до Росії.

Про це повідомила пресслужба клубу на офіційному сайті.

– У зв’язку з неповерненням до розташування команди і фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком, – йдеться у повідомленні.

Олександр Роспутько втік після гри Шахтаря U-19 проти однолітків з Антверпена у Бельгії у межах Ліги УЄФА. За інформацією ЗМІ, його втеча була ретельно спланованою. Спершу він полетів із Бельгії до турецького Стамбула, а звідти – до Росії.

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4 жовтня він взяв участь у у матчі Антверпен U-19 – Шахтар U-19, вийшовши у стартовому складі та відігравши усі 90 хвилин. Тоді юнаки з Шахтаря здобули перемогу над Антверпеном із рахунком 2:1.

Пізніше батько футболіста російським пропагандистам заявив, що його син хоче отримати російське громадянство. 

Джерело: ФК Шахтар
Футбол, Шахтар
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
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