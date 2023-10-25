Екслегіонер Шахтаря мріє повернутися в Росію, бо “країна дуже подобається”

Ексгравець донецького Шахтаря Луїс Адріано, який зараз виступає за бразильський Інтернасьональ, заявив, що після завершення поточного контракту з клубом хоче повернутися до Росії.

Про це він сказав під час інтерв’ю Telegram-каналу Фабіо Алейшо.

– Коли закінчиться мій контракт з Інтернасьоналем, я буду щасливий повернутися грати в Росію! Країна, яка мені дуже подобається і де у мене багато друзів. Тож я б хотів знову зіграти в Росії, так, – сказав Адріано.

За словами 36-річного футболіста, він хоче пограти на високому рівні ще чотири роки. Він додав: Я б зробив це, якби у мене була можливість знову зіграти в Росії.

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– У мене завжди є запрошення від друзів повернутися до Росії та відвідати їх, але мені було дуже важко збалансувати дати через свою рутину. Але одного разу я приїду в Москву, і це буде саме задоволення, – заявив він.

Луїс Адріано захищав кольори Шахтаря з 2007-го до 2015 року. У складі гірників він провів 266 матчів і відзначився 128 голами. Бразилець є найкращим бомбардиром в історії донецького клубу.

Потім він перебрався в італійський Мілан, підписавши з россонері 5-річний контракт. Видання La Repubblica за підсумками сезону назвало його найгіршим гравцем Серії А. Потім він перебрався у московський Спартак, в якому провів два сезони. Також грав за турецький Антальяспор і бразильський Палмейрас.

Джерело: Фабіо Алейшо

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