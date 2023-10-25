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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Футболіст Піке впав у двометрову яму – фанати згадали “прокляття” Шакіри

Жерар Піке впав у яму

Колишня зірка каталонської Барселони Жерар Піке впав у яму біля сцени під час відкриття свого турніру Kings League Americas у Мексиці.

Kings League – це турнір, який Піке заснував у Барселоні у 2022 році, та який зараз прагне перенести на терени Північної Америки.

36-річний Піке був присутній на відкритті турніру у Мехіко, а після закінчення заходу пішов у бік юного вболівальника, який просив його про автограф.

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Коли він йшов, то слухав голосове повідомлення на телефоні, не помітив щілину між сценою та загородженням і впав у двометрову яму.

На опублікованому відео у соціальних мережах видно, як Піке повністю зник з поля зору, змусивши фанатів з тривогою дивитися через загорожу, щоб переконатися, що він не постраждав.

Згодом з’ясувалося, що ексфутболістом все гаразд. Через кілька годин після цього Жерар кепкував зі свого падіння у соцмережі Х, назвавши це магічним трюком.

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У соціальних мережах користувачі жартували, згадуючи його колишню кохану співачку Шакіру та нібито її “прокляття”.

  • Залиш сцену Шакірі;
  • Такий вигляд має Waka Waka (гімн ЧС-2010 у виконанні співачки, – Ред.);
  • Мабуть, побачив у натовпі Шакіру та зник.

Піке та Шакіра були разом 11 років. У них є двоє спільних дітей. У 2022 році стало відомо про їхнє розставання після того, як з’ясувалося, що футболіст зраджував співачці із 23-річною моделлю Кларою Чіа.

У січні 2023 року Шакіра презентувала пісню BZRP Music Session #53, в якій висміяла Жерара Піке та його нові стосунки. Трек за добу набрав 67 млн переглядів.

Фото: Kings League

Жерар Піке, Футбол, Шакіра
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