Футболіст Піке впав у двометрову яму – фанати згадали “прокляття” Шакіри

Колишня зірка каталонської Барселони Жерар Піке впав у яму біля сцени під час відкриття свого турніру Kings League Americas у Мексиці.

Kings League – це турнір, який Піке заснував у Барселоні у 2022 році, та який зараз прагне перенести на терени Північної Америки.

36-річний Піке був присутній на відкритті турніру у Мехіко, а після закінчення заходу пішов у бік юного вболівальника, який просив його про автограф.

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Коли він йшов, то слухав голосове повідомлення на телефоні, не помітив щілину між сценою та загородженням і впав у двометрову яму.

На опублікованому відео у соціальних мережах видно, як Піке повністю зник з поля зору, змусивши фанатів з тривогою дивитися через загорожу, щоб переконатися, що він не постраждав.

GRAVE: Gerard Pique, ex-marido de Shakira e ex-jogador do Barcelona, se encaminha para assinar a camisa de um jovem quando de repente o inesperado acontece. pic.twitter.com/WTYy9pIHkK — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 25, 2023

Згодом з’ясувалося, що ексфутболістом все гаразд. Через кілька годин після цього Жерар кепкував зі свого падіння у соцмережі Х, назвавши це магічним трюком.

Truco de magia. — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 25, 2023

У соціальних мережах користувачі жартували, згадуючи його колишню кохану співачку Шакіру та нібито її “прокляття”.

Залиш сцену Шакірі;

Такий вигляд має Waka Waka (гімн ЧС-2010 у виконанні співачки, – Ред. );

); Мабуть, побачив у натовпі Шакіру та зник.

Піке та Шакіра були разом 11 років. У них є двоє спільних дітей. У 2022 році стало відомо про їхнє розставання – після того, як з’ясувалося, що футболіст зраджував співачці із 23-річною моделлю Кларою Чіа.

У січні 2023 року Шакіра презентувала пісню BZRP Music Session #53, в якій висміяла Жерара Піке та його нові стосунки. Трек за добу набрав 67 млн переглядів.

Фото: Kings League

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