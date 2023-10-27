Промоутер Джошуа вважає, що Усик не встигне підготуватися до бою 23 грудня

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA та WBO Олександр Усик не встигне підготуватися до бою за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі, якщо датою бою призначать 23 грудня.

Про це заявив Едді Гірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа, в інтерв’ю Boxing Social.

За словами Гірна, Усик ще навіть не розпочав тренуватися до грудневого бою, який може відбутися за вісім тижнів.

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— Я думаю, що Тайсон Ф’юрі це розуміє, і зараз Ф’юрі збирається присоромити Усика, якщо він не зможе вийти на ринг 23 грудня. Я знаю, що після бою з Дюбуа у нього (Усика, – Ред.) було кілька ушкоджень. Що таке 23 грудня, вісім тижнів? Усик навіть не в таборі. Отже, вісім тижнів на підготовку до беззаперечного бою? Усик вже говорив, що йому треба 14 тижнів, – сказав Гірн.

За словами промоутера, саудити хочуть провести бій між Усиком та Ф’юрі саме 23 грудня.

— Гроші будуть величезні, тому його (Усика, – Ред.) можуть змусити до цього. Саудити скажуть: Ми хочемо провести бій у цей день. Можливо, Ф’юрі знає, що Усик не буде на 100% готовий на 23 грудня, але через гроші він усе одно може погодитися битися 23 грудня, – зазначив Гірн.

29 вересня стало відомо, що Олександр Усик і Тайсон Ф’юрі підписали контракт на бій за титул абсолютного чемпіона у гевівейті. Поєдинок відбудеться у саудівському Ріяді.

Очікується, що андекард перед боєм Усик – Ф’юрі буде великим. Приміром, британець Ентоні Джошуа заявив, що може провести бій з Деонтеєм Вайлдером в андеркарді. 34-річний боксер сказав, що готовий вийти на ринг у грудні та березні-квітні.

Джерело : Boxing Social

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