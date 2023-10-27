Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна зберегла свою позицію, хоч не набрала очок

Після третього єврокубку УЄФА оновив таблицю клубних коефіцієнтів. Україна у рейтингу зберегла 17-ту позицію.

З двох українських клубів, що продовжують виступи у єврокубках, цього тижня свій матч проводив лише донецький Шахтар, який поступився Барселоні (1:2) у Лізі чемпіонів. Матч Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів та луганською Зорею перенесли на 25 листопада.

Таким чином Україна не набрала очок у таблиці коефіцієнтів та нині має показник у 26.600 бала.

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У сезонному рейтингу українські клуби на п’ятьох заробили 2.700 бала.

Також Україна зберігає відрив у 0.225 очка від 18-ї позиції, на якій перебуває Ізраїль, оскільки матчі представників цієї країни були перенесені на інші дати.

У таблиці Україну випереджає Сербія на 1.175 бала (у третьому турі три команди програли), а також Норвегія на 1.275 бала (дві команди Мольде та Буде-Глімт здобули перемоги).

Нагадаємо, що команди, які посядуть місця із 16-го, не матимуть більш як чотирьох представників у єврокубках.

У третьому турі групового етапу ЛЧ Шахтар мінімально поступився Барселоні на виїзді з рахунком 1:2. за гірників на Естадіо Олімпіко забивав Георгій Судаков.

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