Українка Кіченок вибула з малого Підсумкового турніру, програвши два матчі
Українській тенісистці Людмилі Кіченок не вдалося захистити титул у парному розряді на малому Підсумковому турнірі-2023 у китайському Чжухаї.
У парі з норвежкою Ульрікке Ейкері 31-річна українка зазнала другої поразки поспіль на стадії групового етапу та завершила свої виступи на WTA Elite Trophy-2023.
Українсько-норвезький дует поступився японці Мію Като та індонезійці Альділі Сутджіаді у трьох сетах – 6:3, 6:7 (5:7), 10:6.
Друга поразка поспіль означає, що Кіченок втратила шанси вийти до фіналу, а отже, вона не зможе захистити титул чемпіонки, який двічі поспіль здобувала у 2018 році у парі з сестрою Надією та у 2019-му – зі словенкою Андреєю Клепач.
Малий підсумковий турнір-2023 відбувається вперше за чотири роки. Фінал запланований на 29 жовтня.
Като і Сутджіаді визначать путівку у фінал турніру в очному протистоянні з китайським дуетом Ван Сію та Сюй Іфань. Переможець розіграє титул із першими сіяними бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю та “нейтральною” росіянкою Веронікою Кудермєтовою.
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