Дубль Беллінгема допоміг Реалу здійснити камбек у матчі з Барселоною

Мадридський Реал здобув вольову перемогу над каталонською Барселоною у центральному матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги.

Гра на Естадіо Олімпіко у Барселоні завершилася з рахунком 2:1 на користь королівського клубу.

Підопічні Хаві Ернандеса розмочили нулі на табло вже на шостій хвилині після удару Ілкая Гюндогана, який скористався помилкою опорника мадридців Орельєна Чуамені та вивів Барсу вперед.

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Через десять хвилин господарі могли подвоювати перевагу, але мадридців після удару Ферміна Лопеса врятувала стійка.

У другому таймі, коли вершковим вдалося перехопити ініціативу, на 68-й хвилині Джуд Беллінгем влучив у ворота Марка-Андре тер Штегена приблизно з 30 метрів.

Коли здавалося, зустріч завершиться нічиєю, Беллінгему вдалося оформити дубль на другій компенсованій хвилині до другої половини зустрічі та принести перемогу Реалу.

Завдяки цим голам 20-річний Джуд Беллінгем став п’ятим англійцем, який забивав гол у Ель Класико після Лорі Каннінгема, Гарі Лінекера, Стіва Макманамана та Майкла Овена.

Перемога вершкових дозволила їм випередити у турнірній таблиці Жирону за різницею забитих і пропущених м’ячів і на чотири очки відірватися від Барселони, яка посідає третє місце в Ла Лізі.

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