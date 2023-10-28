Титульний бій непереможного українського боксера перенесли на невизначений термін

Бій чемпіона за версією WBA у найлегшій вазі Артема Далакяна проти обов’язкового претендента на титул Сеїго Акуї із Японії перенесли на невизначений термін.

Про це повідомила Федерація боксу України з посиланням на промоутерську компанію Teiken Promotion.

Титульний бій Далакян – Акуї повинен був відбутися 15 листопада на арені Регоку Кокугікан у Токіо (Японія), а головною подією вечору боксу мав стати поєдинок за участю чемпіона світу за версією WBA в легшій вазі Такума Інуе проти філіппінця Джервіна Анкахаса.

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Проте через травму Інуе увесь вечір боксу, разом із титульним поєдинком українського боксера, перенесли.

У ФБУ повідомили, що промоутерська компанія Teiken Promotion і транслятор японського телебачення перепросили за перенесення поєдинків.

Останній бій Артем Далакян провів у січні 2023 року, коли переміг костариканця Давида Хіменеса у Лондоні. Це був його шостий захист поясу WBA.

Артем Далакян залишається непереможним боксером: 22 перемоги у 22 поєдинках, 15 з яких – нокаутом.

Фото: Артем Далакян

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