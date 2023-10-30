Агов, жаднюго! Усик записав зухвале відеозвернення до Ф’юрі щодо дати бою

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, у якому заявив про готовність вийти на ринг 23 грудня.

Коротке відео український боксер опублікував у сториз на своїй сторінці в Instagram.

Відеокадри з Усиком були записані у тренажерному залі. На них він коротко показав гру м’язами та звернувся англійською до свого майбутнього опонента.

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— Агов, жаднюго. Мій друже, Тайсоне Ф’юрі. Я готовий на 23 грудня. А ти готовий? – сказав Усик у зверненні.

Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury today “Hey greedy. My friend Tyson Fury, I’m ready 23 December you. Are you ready?” (Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2 — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023

Наприкінці вересня команди Усика та Ф’юрі домовилися про проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Попередньо, бій запланований на 23 грудня, але це лише потенційна дата. Офіційну ще не оголошували.

Якщо бій Усик – Ф’юрі відбудеться, то вперше з 1999 року буде визначено абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Скриншот: Instagram/Олександр Усик, iFL TV

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