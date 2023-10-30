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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Агов, жаднюго! Усик записав зухвале відеозвернення до Ф’юрі щодо дати бою

Агов, жаднюго! Усик записав зухвале відеозвернення до Ф’юрі щодо дати бою

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, у якому заявив про готовність вийти на ринг 23 грудня.

Коротке відео український боксер опублікував у сториз на своїй сторінці в Instagram.

Відеокадри з Усиком були записані у тренажерному залі. На них він коротко показав гру м’язами та звернувся англійською до свого майбутнього опонента.

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— Агов, жаднюго. Мій друже, Тайсоне Ф’юрі. Я готовий на 23 грудня. А ти готовий? – сказав Усик у зверненні.

Наприкінці вересня команди Усика та Ф’юрі домовилися про проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Попередньо, бій запланований на 23 грудня, але це лише потенційна дата. Офіційну ще не оголошували.

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Якщо бій Усик – Ф’юрі відбудеться, то вперше з 1999 року буде визначено абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Скриншот: Instagram/Олександр Усик, iFL TV

Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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