Агов, жаднюго! Усик записав зухвале відеозвернення до Ф’юрі щодо дати бою

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі, у якому заявив про готовність вийти на ринг 23 грудня.

Коротке відео український боксер опублікував у сториз на своїй сторінці в Instagram.

Відеокадри з Усиком були записані у тренажерному залі. На них він коротко показав гру м’язами та звернувся англійською до свого майбутнього опонента.

Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury today “Hey greedy. My friend Tyson Fury, I’m ready 23 December you. Are you ready?”

(Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2

— NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023