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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Це ганьба для боксу: Нганну закликав покарати суддів, які віддали перемогу Ф’юрі

Френсіс Нганну

Колишній боєць змішаних єдиноборств із Камеруну Френсіс Нганну, який дебютував у боксі поєдинком проти британця Тайсона Ф’юрі, заявив, що рішення суддів за підсумками поєдинку – це ганьба для боксу.

Бій Ф’юрі – Нганну відбувся в ніч проти 29 жовтня у Ріяді (Саудівська Аравія), Поєдинок тривав усі десять раундів та закінчився перемогою британця роздільним рішенням суддів.

Камерунець вважає, що у нього вкрали перемогу та хоче, щоб до двох суддів, які віддали перемогу Ф’юрі, були застосовані санкції.

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— Уявіть, якби я прийшов і завдав першої поразки Ф’юрі. Як це буде виглядати? Як це буде виглядати для всіх людей, пов’язаних із цим бізнесом? Я знав, що мені не віддадуть перемогу. Я думаю, що це ганьба для боксу. Я думаю, що це ганьба для цього виду спорту. І ці судді або хто б то не був мають бути покарані, – сказав Нганну.

Він додав, що хоче зрозуміти, чому ці люди так судять, тому що для нього це рішення не має великого значення, але Нганну вважає, що такі рішення ламають кар’єру багатьом людям.

Під час бою Нганну шокував глядацьку публіку, коли відправив Ф’юрі в нокдаун у третьому раунді.

Бій тривав у дуже напруженій боротьбі до фінального гонгу. Ф’юрі отримав пошкодження лівого ока і розсічення лоба після аперкоту Нганну.

Нганну вийшов на ринг як головний аутсайдер, і більшість спостерігачів очікували, що Ф’юрі отримає ранній нічний бій.

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Камерунець вважає, що непогано виступив у першому своєму боксерському поєдинку проти британця, тому зараз він має “зосередитися на цьому, використати цей досвід і підготуватися до наступного разу”.

Очікується, що наступний бій Тайсон Ф’юрі проведе проти українця Олександра Усика. Тож вперше з 1999 року визначиться абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Скриншот: Top Rank

Джерело: Boxing Scene
Бокс, Тайсон Ф'юрі
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