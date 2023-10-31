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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Австралія не подаватиме заявку на проведення ЧС-2034, залишився один кандидат

стадіон у Перті (Австралія)
Фото: Unsplash

Австралія не подаватиме заявку на проведення чемпіонату світу з футболу у 2034 році, відкриваючи шлях до проведення турніру Саудівській Аравії.

Відповідну заяву Федерація футболу Австралії опублікувала у вівторок, за кілька годин до закінчення терміну, встановленого ФІФА, для подачі заявок на проведення мундіалю.

– Ми вивчили можливість подати заявку на проведення чемпіонату світу з футболу і, з огляду на всі фактори, дійшли висновку, що не робитимемо цього щодо змагань 2034 року, – йдеться у заяві австралійського футбольного органу.

Водночас Федерація футболу Австралії підтвердила свою зацікавленість у проведенні жіночого Кубка Азії у 2026 році та клубного чемпіонату світу у 2029 році.

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Газета The Guardian пише, що Австралія отримала непрямі сигнали від деяких найвпливовіших футбольних функціонерів не подавати заявку на проведення ЧС-2034 до дедлайну, який настав у вівторок.

Відколи ФІФА оголосила про терміни подання заявок на турнір 2034 року на початку жовтня, велика кількість асоціацій підтримала заявку Саудівської Аравії на проведення чемпіонату.

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ЧС з футболу

За кілька годин після оголошення ФІФА Саудівська Аравія заявила про свою зацікавленість, а президент Азійської футбольної конфедерації (АФК) шейх Салман бін Ібрагім Аль Халіфа незабаром після цього висловив свою підтримку заявці країни на проведення турніру.

Федерація футболу Саудівської Аравії заявляла, що вона має підтримку понад 100 з 211 асоціацій-членів ФІФА, які голосуватимуть за визначення господаря турніру, якщо з’явиться другий претендент.

Після подачі Саудівською Аравією заявки на проведення ЧС-2034 ФІФА знову звинуватили у корупції Видання Daily Mail, посилаючись на джерело, писало: Гроші знову зробили свою справу, тож ця подія принесе ФІФА мільярди.

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Австралія, Саудівська Аравія, ФІФА, Футбол, Чемпіонат світу
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