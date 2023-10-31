Дуже проста людина: Усик зізнався, про що говорив з Роналду на вечорі боксу у Ріяді
Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно відвідав бій між чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі та ексбійцем ММА Френсісом Нганну у Саудівській Аравії.
На вечорі боксу у Ріяді зібралося чимало зірок спорту, серед яких був і португальський футболіст Криштіану Роналду зі своєю коханою Джорджиною Родрігес.
Камери під час трансляції кілька разів вихоплювали Усика, який сидів неподалік від футболіста.
В інтерв’ю Seconds Out він зізнався, що йому вдалося поспілкуватися з Роналду під час вечору боксу.
The crowds reaction once the camera goes from Usyk to Cristiano
SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU
— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 28, 2023
За його словами, він заохочував п’ятиразового володаря Золотого м’яча більше цікавитися боксом та пояснював, що відбувається на ринзі.
— Я був на боксі як глядач. Бо як боксер завжди в ринзі. Цього разу просто насолоджувався поєдинком, як і всі інші. Говорив з Роналду про все, що відбувалося навколо. Я заохочував Криштіану більше цікавитися боксом, розповідав, що відбувалося, пояснював, що він бачить в ринзі. Він дуже проста людина, ціную його, я є його прихильником, — сказав Усик.
Також напередодні боксерського поєдинку Ф’юрі – Нганну українець зустрівся із репером Емінемом та поділився з ним спільним селфі.
Бій Ф’юрі – Нганну відбувся в ніч проти 29 жовтня у Ріяді, Поєдинок тривав усі десять раундів та закінчився перемогою британця роздільним рішенням суддів.
Джерело: Seconds Out
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