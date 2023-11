Дуже проста людина: Усик зізнався, про що говорив з Роналду на вечорі боксу у Ріяді

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно відвідав бій між чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі та ексбійцем ММА Френсісом Нганну у Саудівській Аравії.

На вечорі боксу у Ріяді зібралося чимало зірок спорту, серед яких був і португальський футболіст Криштіану Роналду зі своєю коханою Джорджиною Родрігес.

Камери під час трансляції кілька разів вихоплювали Усика, який сидів неподалік від футболіста.

В інтерв’ю Seconds Out він зізнався, що йому вдалося поспілкуватися з Роналду під час вечору боксу.

The crowds reaction once the camera goes from Usyk to Cristiano

SIIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUUU

pic.twitter.com/kUs7wHvgvn

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 28, 2023