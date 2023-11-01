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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

I’m feel: Роналду підколов Усика його відомою фразою – реакція українця

Усик Роналду
Фото: Getty Images

У мережі з’явилося коротке відео зустрічі п’ятиразового володаря Золотого м’яча Криштіану Роналду з чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком.

Спортсмени зустрілися під час вечору боксу у Ріяді, де головною подією вечора був поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Френсісом Нганну.

Португальський футболіст звернувся до українця його відомою фразою: I’m feel (я почуваюся). На це Усик відповів продовженням: I’m very feel (я дуже почуваюся).

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Після цього вони дружньо посміялися, обнялися та потисли один одному руки.

@uatribunacom Яка зустріч  #роналду #усик #футбол #бокс ♬ оригінальний звук – Tribuna.com Україна 

Тоді ж Роналду поцікавився в Усика, коли у нього наступний бій. Українець відповів: 23 грудня.

Фраза I’m feel випадково стала “візитівкою” Усика. Перед боєм із Марком Хуком журналіст його запитав: Нow do you feel? (Як ти почуваєшся?). Олександр тоді, не замислюючись, відповів: I’m feel! I’m very feel (Я почуваюся, я дуже почуваюся).

Раніше Усик розповів, про що спілкувався із Роналду під час бою у Ф’юрі – Нганну у Ріяді. Під час трансляції бою камери кілька разів вихоплювали Усика, який сидів неподалік від футболіста.

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Бій Ф’юрі – Усик, який було заплановано на 23 грудня, ймовірно, перенесуть на лютий 2024 року. За інформацією ESPN, причина зокрема у розсіченні, яке британець дістав у поєдинку з Френсісом Нганну.

Бокс, Криштіану Роналду, Олександр Усик, Футбол
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