I’m feel: Роналду підколов Усика його відомою фразою – реакція українця
У мережі з’явилося коротке відео зустрічі п’ятиразового володаря Золотого м’яча Криштіану Роналду з чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком.
Спортсмени зустрілися під час вечору боксу у Ріяді, де головною подією вечора був поєдинок між Тайсоном Ф’юрі та Френсісом Нганну.
Португальський футболіст звернувся до українця його відомою фразою: I’m feel (я почуваюся). На це Усик відповів продовженням: I’m very feel (я дуже почуваюся).
Після цього вони дружньо посміялися, обнялися та потисли один одному руки.
@uatribunacom Яка зустріч #роналду #усик #футбол #бокс ♬ оригінальний звук – Tribuna.com Україна
Тоді ж Роналду поцікавився в Усика, коли у нього наступний бій. Українець відповів: 23 грудня.
Фраза I’m feel випадково стала “візитівкою” Усика. Перед боєм із Марком Хуком журналіст його запитав: Нow do you feel? (Як ти почуваєшся?). Олександр тоді, не замислюючись, відповів: I’m feel! I’m very feel (Я почуваюся, я дуже почуваюся).
Раніше Усик розповів, про що спілкувався із Роналду під час бою у Ф’юрі – Нганну у Ріяді. Під час трансляції бою камери кілька разів вихоплювали Усика, який сидів неподалік від футболіста.
Бій Ф’юрі – Усик, який було заплановано на 23 грудня, ймовірно, перенесуть на лютий 2024 року. За інформацією ESPN, причина зокрема у розсіченні, яке британець дістав у поєдинку з Френсісом Нганну.
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