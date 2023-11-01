Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що аргентинський форвард не мав отримати нагороду Золотий м’яч у 2023 році.

За його словами, перемога збірної Аргентини у фіналі ЧС-2022 – це єдиний здобуток, за який можна відзначити Мессі у минулому сезоні.

— Я не думаю, що Мессі заслуговував отримати Золотий м’яч цього року, хоча він найсильніший гравець в історії футболу. Виграш чемпіонату світу — це єдине, за що можна відзначити в Мессі минулого сезону. У нього вже є сім Золотих м’ячів, куди йому восьмий? Це недоцільно, – сказав Маркевич.

Він додав, що його лідером був норвежець Ерлінг Голанд, а друге місце заслужив французький форвард Кіліан Мбаппе.

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— Мій лідер — Голанд. Він набив купу голів минулого сезону і виграв требл. Другим поставлю Мбаппе. Також мені сьогодні імпонує Беллінгем, він дуже молодий, але є топгравцем. Вважаю, Беллінгем претендуватиме на наступний Золотий м’яч. Він унікальний футболіст, я давно таких не бачив, — сказав Маркевич.

30 жовтня у Парижі відбулася церемонія вручення Золотого м’яча. Увосьме в кар’єрі трофей отримав Ліонель Мессі. Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча у жінок стала Айтана Бонматі.

Джерело: Український футбол

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