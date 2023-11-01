Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита

Мирон Маркевич
Фото: УНІАН

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич вважає, що аргентинський форвард не мав отримати нагороду Золотий м’яч у 2023 році.

За його словами, перемога збірної Аргентини у фіналі ЧС-2022 – це єдиний здобуток, за який можна відзначити Мессі у минулому сезоні.

— Я не думаю, що Мессі заслуговував отримати Золотий м’яч цього року, хоча він найсильніший гравець в історії футболу. Виграш чемпіонату світу — це єдине, за що можна відзначити в Мессі минулого сезону. У нього вже є сім Золотих м’ячів, куди йому восьмий? Це недоцільно, – сказав Маркевич.

Він додав, що його лідером був норвежець Ерлінг Голанд, а друге місце заслужив французький форвард Кіліан Мбаппе.

Зараз дивляться

— Мій лідер — Голанд. Він набив купу голів минулого сезону і виграв требл. Другим поставлю Мбаппе. Також мені сьогодні імпонує Беллінгем, він дуже молодий, але є топгравцем. Вважаю, Беллінгем претендуватиме на наступний Золотий м’яч. Він унікальний футболіст, я давно таких не бачив, — сказав Маркевич.

30 жовтня у Парижі відбулася церемонія вручення Золотого м’яча. Увосьме в кар’єрі трофей отримав Ліонель Мессі. Найкращою футболісткою світу та володаркою Золотого м’яча у жінок стала Айтана Бонматі.

Джерело: Український футбол

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Золотий м'яч, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Мирон Маркевич, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Австралія не подаватиме заявку на проведення ЧС-2034, залишився один кандидат
стадіон у Перті (Австралія)
АПЛ розслідує трансфери Челсі з російського Анжи у 2013 році: що загрожує клубу
Вілліан
Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем Золотого м’яча
Мессі із Золотим м'ячем
ФІФА відсторонила Луїса Рубіалеса на 3 роки за поцілунок футболістки у фіналі ЧС
Луїс Рубіалес
Золотий м’яч-2023: де дивитися церемонію та списки усіх номінантів
Золотий м'яч

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Не думаю, що Мессі заслуговував на Золотий м’яч: Маркевич назвав свого фаворита
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь