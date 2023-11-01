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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шотландський Селтік покарав ультрас за підтримку Палестини

фанати Селтіка
Фото: Depositphotos

Шотландський Селтік заборонив відвідувати матчі вболівальникам фан-руху Green Brigade, які розгорнули на трибунах прапори Палестини. Дії їхніх абонементів призупинили.

У заяві клубу йдеться, що “політичні заклики і банери” не вітаються після того, як Green Brigade розмахували прапорами “Вільна Палестина” і “Перемога опору”.

Клуб попереджав уболівальників про це, проте вони розгорнули палестинські прапори на матчі проти Атлетіко у Лізі чемпіонів. А до цього розмахували ними на виїзному матчі проти Гартс у вищій лізі Шотландії.

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У підсумку близько 200 членів Green Brigade отримали повідомлення про призупинення дії їхніх абонементів. У заяві Селтіка немає жодної згадки про Палестину, натомість сказано, що призупинення дії абонементів пов’язане з “неодноразовими інцидентами неприйнятної поведінки”.

Зазначається, що фан-рух Green Brigade буде відсутній на найближчому матчі проти Сент-Міррена, але заборону можуть зняти, якщо переговори з лідерами фанатської групи “виявляться продуктивними”.

Ультрас Селтіка традиційно організовують перформанс перед матчами клубу, але останнім часом замість нього розмахують палестинськими прапорами.

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Джерело: The Telegraph
Палестина, Селтік, Футбол, Шотландія
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