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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Аналітики з Gracenote спрогнозували місце України у медальному заліку Олімпіади-2024

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

Аналітична компанія Gracenote прогнозує Україні 15 місце на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі та 18 нагород різного ґатунку.

Прогноз Gracenote базується на результатах атлетів на попередній літній Олімпіаді, а також турнірах після Ігор-2020.

Експерти не внесли до віртуальної таблиці Росію та Білорусь, які були представлені у Токіо, але зараз відсторонені від змагань.

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Прогноз Gracenote на Олімпіаду-2024

Найбільше медалей (127) та лідерство у медальному заліку прогнозують збірній США. Gracenote очікує, що американці здобудуть 38 золотих нагород (на одну менше, ніж у Токіо-2020).

Друге місце у заліку віддали Китаю (75 нагород, з яких 33 — золоті), а третє пророкують Великій Британії (65 нагород, з яких 17 — золоті).

Аналітики з Gracenote спрогнозували місце України у медальному заліку Олімпіади-2024
Скриншот: Gracenote
Аналітики з Gracenote спрогнозували місце України у медальному заліку Олімпіади-2024
Скриншот: Gracenote
Аналітики з Gracenote спрогнозували місце України у медальному заліку Олімпіади-2024
Аналітики з Gracenote спрогнозували місце України у медальному заліку Олімпіади-2024

У першу десятку медального рейтингу прогнозують потрапляння також Японії, Франції, Австралії, Італії, Нідерландів, Німеччини та Канади.

У серпневому прогнозі Gracenote Україна також посідала 15 місце, але тоді українцям пророкували 17 медалей, 4 з яких були золотими.

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Джерело: Gracenote

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