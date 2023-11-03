Аналітики з Gracenote спрогнозували місце України у медальному заліку Олімпіади-2024
Аналітична компанія Gracenote прогнозує Україні 15 місце на літніх Олімпійських іграх-2024 у Парижі та 18 нагород різного ґатунку.
Прогноз Gracenote базується на результатах атлетів на попередній літній Олімпіаді, а також турнірах після Ігор-2020.
Експерти не внесли до віртуальної таблиці Росію та Білорусь, які були представлені у Токіо, але зараз відсторонені від змагань.
Прогноз Gracenote на Олімпіаду-2024
Найбільше медалей (127) та лідерство у медальному заліку прогнозують збірній США. Gracenote очікує, що американці здобудуть 38 золотих нагород (на одну менше, ніж у Токіо-2020).
Друге місце у заліку віддали Китаю (75 нагород, з яких 33 — золоті), а третє пророкують Великій Британії (65 нагород, з яких 17 — золоті).
У першу десятку медального рейтингу прогнозують потрапляння також Японії, Франції, Австралії, Італії, Нідерландів, Німеччини та Канади.
У серпневому прогнозі Gracenote Україна також посідала 15 місце, але тоді українцям пророкували 17 медалей, 4 з яких були золотими.
Джерело: Gracenote
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